Nouvelle députée du PQ

Élue députée de Berthier sous la bannière du Parti Québécois avec plus de 15 000 voix, Elsie Lefebvre amorce son deuxième mandat à l'Assemblée nationale après un premier passage remarqué aux côtés d'André Boisclair.

Elle explique son retour en politique active par la vision du chef Paul St-Pierre Plamondon et la qualité de l'équipe péquiste.

Interrogée sur la question référendaire, la députée a tenu à rassurer la population en précisant qu'il faut procéder par étapes.

Écoutez la nouvelle députée péquiste de Berthier, Elsie Lefebvre, faire le point mardi à Lagacé le matin.