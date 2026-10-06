Gouvernement péquiste minoritaire

Au lendemain de la soirée électorale, Luc Ferrandez soutient que la victoire du Parti québécois demeure symbolique en raison de son statut minoritaire.

Selon lui, la plupart des grands engagements du PQ ne pourront pas être concrétisés sans une majorité claire à l'Assemblée nationale.

Écoutez les commentaires de Luc Ferrandez, mardi, lors de l'émission Lagacé le matin.

Selon lui, le nouveau gouvernement devra plutôt miser sur des compromis consensuels avec les autres formations politiques pour faire avancer des dossiers, comme l'éducation, l'itinérance ou la santé.