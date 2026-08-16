Coût élevé du retour à l'école

Le coût de la vie est de plus en plus élevé, et les frais relatifs à la rentrée scolaire ne font pas exception à la règle.

Existe-t-il des moyens d'économiser en vue du retour à l'école de ses enfants?

Écoutez le journaliste Vincent Poirier, qui s'est penché sur la question dans l'un de ses articles dans La Presse, aborder le sujet dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

Il raconte notamment son expérience dans les magasins, alors qu'il accompagnait une mère dont l'enfant fera sa première rentrée en septembre.