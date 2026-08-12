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Fin de l'effet Trump?

Voyages aux États-Unis: le boycott québécois s'essouffle

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Entendu dans

Le midi

le 12 août 2026 13:37

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Voyages aux États-Unis: le boycott québécois s'essouffle
Une hausse de 13 % des retours en voiture a été observée à l'été 2026 par rapport à 2025. / La Presse Canadienne

Paul Arseneault, directeur de l’Observatoire de l’IA, des données et du tourisme de l'UQAM, a analysé l'évolution des habitudes de voyage des Québécois vers les États-Unis...

Alors qu'une hausse de 13 % des retours en voiture a été observée à l'été 2026 par rapport à 2025, il explique que l'effet de boycott contre l'administration Trump tend à s'atténuer.

Il souligne un retour vers une «nouvelle normalité», où les voyageurs concilient leurs envies de vacances, les contraintes économiques du taux de change et l'exploration de nouvelles destinations locales ou internationales.

Écoutez Paul Arseneault, directeur de l’Observatoire de l’IA, des données et du tourisme de l’UQAM, mercredi au Midi. 

«Je pense que c'est un retour à une nouvelle normalité. En matière de tourisme, il ne faut pas oublier, on est sorti de la pire crise de l'histoire du tourisme mondial [...] avec la pandémie.»

Paul Arseneault

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