Élections québécoises et cynisme

Le chroniqueur Victor Henriquez est revenu sur la candidature d'Elsie Lefebvre dans la circonscription de Berthier pour le Parti québécois.

Bien qu'il la considère comme une figure politique urbaine, il estime que son histoire personnelle et sa capacité à connecter avec les gens jouent en sa faveur.

Abordant le taux élevé d'indécis en vue du scrutin provincial, Enriquez a exprimé sa crainte face au cynisme des électeurs.

Enfin, il a analysé les négociations avec l'administration Trump sur les tarifs douaniers.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, mercredi au Midi avec Jean-Sébastien Hammal.