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Élections québécoises: Elsie Lefebvre s'explique sur son retour

par Geoffroy Morin

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12:35

Entendu dans

Le midi

le 12 août 2026 13:05

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Élections québécoises: Elsie Lefebvre s'explique sur son retour
Le midi / Cogeco Média

L'ancienne députée et ex-analyste politique Elsie Lefebvre officialise son retour en politique en se présentant sous la bannière du Parti québécois dans la circonscription de Berthier.

Bien qu'originaire de Montréal, elle motive son choix par des attaches familiales profondes dans la région et l'envie de défendre des dossiers locaux comme la souveraineté alimentaire et la gestion de l'offre.

Inspirée par le leadership de Paul St-Pierre Plamondon, Mme Lefebvre réfute tout opportunisme, assurant vouloir s'investir pleinement sur le terrain pour répondre au désir de changement exprimé par les citoyens et rétablir la confiance envers les institutions.

Écoutez la candidate dans Berthier pour le Parti québécois, mercredi au Midi avec Jean-Sébastien Hammal. 

«Défendre notre identité, je vais être là, le Parti québécois va y être. Donc, j'arrive avec cette énergie-là de me dire que je pense qu'on a un bon parti, on a un bon chef.»

Elsie Lefebvre

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