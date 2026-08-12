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Profilage racial et SPVM

«Une occasion manquée de participer à rétablir la confiance auprès du public»

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Entendu dans

Le midi

le 12 août 2026 12:29

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Une occasion manquée de participer à rétablir la confiance auprès du public»
Le midi / Cogeco Média

À la suite d'une rencontre citoyenne sous tension avec le directeur du SPVM, la cheffe de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Erika Alneus, s'est exprimée au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Commentant le démantèlement d'une équipe du poste de quartier 39 dans Montréal-Nord visée par de graves allégations d'actes haineux et de profilage racial, elle qualifie l'événement de première étape essentielle.

Reconnue pour avoir elle-même vécu du profilage, Mme Alneus déplore l'absence de la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

Elle réclame de la transparence, de l'imputabilité et un plan d'action concerté avec le milieu communautaire pour rebâtir la confiance.

Écoutez Ericka Alneus, cheffe de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, mercredi au Midi

«Pour moi, les éléments qui sont non négociables et qui sont importants pour rétablir la confiance, c'est la transparence et l'imputabilité des personnes concernées.»

Ericka Alneus

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