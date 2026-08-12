Entente à venir

Le chroniqueur politique Philippe Léger fait le point sur les négociations particulièrement ardues entre Ottawa et Washington.

Le premier ministre Mark Carney, qui jouit pourtant d'une belle popularité au Québec, pourrait se résigner à effectuer d'importantes concessions qui risquent de désavantager le Québec au profit de l'Ontario. Celles-ci touchent notamment la gestion de l'offre, l'industrie de l'aluminium et les lois culturelles.

Janice Charette, la négociatrice en chef pour le Canada, a mis en garde les Américains contre un ressac politique majeur advenant l'imposition de tarifs douaniers de 50 % avant le 19 août.

Écoutez la chronique politique de Philippe Léger, mercredi matin, au micro de Philippe Cantin.