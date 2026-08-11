Productivité et bien-être au travail

L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) formule 17 recommandations pour aider les entreprises québécoises à concilier productivité et santé mentale au travail.

Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre, met en lumière plusieurs enjeux majeurs: la modernisation du développement des compétences, l'encadrement nécessaire de l'intelligence artificielle face aux abus de la surveillance en télétravail, ainsi que la complexification du rôle de gestionnaire.

Selon elle, la rétention du personnel repose sur la confiance, l'autonomie et la reconnaissance plutôt que sur de simples avantages de surface...

Écoutez la directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), Manon Poirier, mardi, lors de l'émission Le midi.