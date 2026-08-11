Une lutte à plusieurs partis

Victor Enriquez analyse les derniers développements électoraux au Québec.

Bien que le Parti québécois mène toujours les intentions de vote, un sondage Léger révèle qu'un électeur sur deux est prêt à changer d'idée, ouvrant la porte à des luttes serrées à plusieurs partis et à un possible gouvernement minoritaire.

Alors que les priorités des citoyens demeurent le coût de la vie et la santé, les questions comme le 3e lien suscitent peu d'intérêt général.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, mardi au Midi avec Jean-Sébastien Hammal.

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