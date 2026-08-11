Cyberattaques contre nos municipalités

Des cyberpirates russophones ciblent des infrastructures d'eau potable au Québec et en Ontario.

L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse déplore la vulnérabilité des municipalités et la lenteur des gouvernements à réagir face à ces attaques, souvent commises pour le simple défi ou la notoriété.

Bien que des systèmes de contrôle industriel aient été exposés, aucun dommage majeur n'a été causé cette fois-ci.

Toutefois, l'expert avertit que ces intrusions pourraient un jour perturber l'approvisionnement ou empoisonner l'eau.

Il réclame d'urgence des normes provinciales obligatoires et sévères pour contraindre les villes à sécuriser leurs installations névralgiques.

Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, expliquer le tout, mardi au Midi.