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Cyberattaques contre nos municipalités

Des pirates informatiques ciblent les usines de traitement d'eau québécoises

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Entendu dans

Le midi

le 11 août 2026 12:38

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Des pirates informatiques ciblent les usines de traitement d'eau québécoises
Des cyber pirates russophones ont attaqué des usines d’eau au Québec, en Ontario et aux États-Unis... / Snide12/ Adobe Stock

Des cyberpirates russophones ciblent des infrastructures d'eau potable au Québec et en Ontario.

L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse déplore la vulnérabilité des municipalités et la lenteur des gouvernements à réagir face à ces attaques, souvent commises pour le simple défi ou la notoriété.

Bien que des systèmes de contrôle industriel aient été exposés, aucun dommage majeur n'a été causé cette fois-ci.

Toutefois, l'expert avertit que ces intrusions pourraient un jour perturber l'approvisionnement ou empoisonner l'eau.

Il réclame d'urgence des normes provinciales obligatoires et sévères pour contraindre les villes à sécuriser leurs installations névralgiques.

Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, expliquer le tout, mardi au Midi

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