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L'industrie réclame une négociation rapide

Grève des ingénieurs: 150 chantiers paralysés au Québec

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Entendu dans

Le midi

le 12 août 2026 12:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Grève des ingénieurs: 150 chantiers paralysés au Québec
La directrice générale de l’Association des constructeurs de routes et des grands travaux du Québec, explique que la grève des ingénieurs du gouvernement, débutée le 6 juillet, paralyse plus de 150 chantiers, notamment ceux du ministère des Transports et de l’Environnement. / Gorodenkoff/ La Presse Canadienne

En raison de la grève générale illimitée des ingénieurs du gouvernement, plus de 150 chantiers majeurs se trouvent paralysés à travers le Québec. 

Me Caroline Amirault, directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et des grands travaux du Québec, tire la sonnette d'alarme.

Elle explique que sans l'inspection quotidienne des ingénieurs d'État, les travaux ne peuvent pas progresser.

Alors que la saison de construction est très courte, ce blocage fragilise l'ordonnancement des contrats, aggrave le déficit du réseau routier et entraîne des mises à pied parmi la main-d'œuvre.

Elle appelle urgemment à une reprise des négociations.

Écoutez Me Caroline Amireault, DG de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, au Midi

«Notre fenêtre de réalisation de travaux en génie civil, c'est du printemps jusqu'à la mi-octobre [...] notre fenêtre de travail est très courte et déjà cette année, notre année est très hypothéquée.»

Me Caroline Amireault

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