L'industrie réclame une négociation rapide

En raison de la grève générale illimitée des ingénieurs du gouvernement, plus de 150 chantiers majeurs se trouvent paralysés à travers le Québec.

Me Caroline Amirault, directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et des grands travaux du Québec, tire la sonnette d'alarme.

Elle explique que sans l'inspection quotidienne des ingénieurs d'État, les travaux ne peuvent pas progresser.

Alors que la saison de construction est très courte, ce blocage fragilise l'ordonnancement des contrats, aggrave le déficit du réseau routier et entraîne des mises à pied parmi la main-d'œuvre.

Elle appelle urgemment à une reprise des négociations.

Écoutez Me Caroline Amireault, DG de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, au Midi.