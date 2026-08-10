À son cinquième combat

Au terme de son cinquième combat professionnel seulement, Tammara Thibeault est devenue la championne du monde unifiée des poids moyens (IBF, WBO).
La boxeuse a signé un brillant triomphe à Orlando, en Floride, l'emportant par décision unanime au terme de son affrontement contre Desley Robinson.
Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf en discuter, lundi matin, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
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