La quatrième journée du tournoi de l’Omnium Banque Nationale à Montréal a été marquée par la déception pour le clan canadien.

Quatre joueurs du pays ont été éliminés, dont Gabriel Diallo et Denis Shapovalov, qui ont tous deux dû déclarer forfait en raison de blessures.

Les espoirs reposent désormais sur Félix Auger-Aliassime, qui disputera son premier match, mercredi soir, sur le court central.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Zachariel Cossette-Leblanc, à ce sujet, mercredi, à l’émission Le midi.