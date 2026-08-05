Santé mentale: l'AMPQ interpelle les partis

L'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), en collaboration avec la Mission Old Brewery, interpelle les partis politiques à l'approche de la campagne électorale pour qu'ils fassent de la santé mentale une priorité budgétaire.

Présentement, l'enveloppe budgétaire du ministère réserve 5,6 % à ce secteur, ce qui est jugé nettement insuffisant par ces experts, qui proposent notamment la désignation d'un ministre responsable de la santé mentale, la prévention de l'itinérance à la sortie des institutions et un accès accru aux soins dans la communauté.

Écoutez la Dre Claire Gamache, présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec, faire le point mercredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.