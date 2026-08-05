Une première historique

Pour la toute première fois de l'histoire du classement américain Billboard Hot 100, les cinq premières positions sont occupées exclusivement par des chansons de style Country.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter mercredi après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
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