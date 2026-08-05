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Une première historique

Le Country s'empare des cinq premières places du Billboard

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 août 2026 15:42

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Le Country s'empare des cinq premières places du Billboard
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Pour la toute première fois de l'histoire du classement américain Billboard Hot 100, les cinq premières positions sont occupées exclusivement par des chansons de style Country. 

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter mercredi après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Autres sujets abordés; 

  • Le succès phénoménal au box-office mondial du nouveau film Spider-Man;
  • Des rumeurs de distribution pour le prochain film de James Bond, qui sera réalisé par le cinéaste québécois Denis Villeneuve.

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