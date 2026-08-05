Fin de parcours pour Gabriel Diallo

Le Montréalais Gabriel Diallo a vécu un moment déchirant, mardi soir, lors de son match de deuxième tour, à l’Omnium Banque Nationale.
Blessé au genou, le tennisman a dû déclarer forfait. C’est en pleurs et sois les applaudissements de la foule locale qu’il a quitté le terrain.
Écoutez la chroniqueuse sportive, Geneviève Tardif, à ce sujet, mercredi lors de l’émission Le Québec maintenant.
Autres sujets abordés;
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