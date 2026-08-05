L'association interpelle les partis à ce sujet

L’Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) a pris la parole publiquement mercredi matin pour dresser un portrait préoccupant de la santé mentale des Québécois et inviter les partis politiques à faire de cet enjeu une priorité électorale.

L'AMPQ a également présenté ses recommandations, alors qu'une personne sur cinq au Québec aura un diagnostic de trouble de santé mentale chaque année, selon la présidente de l’association.

Les statistiques sont encore plus alarmantes chez les jeunes filles, pour qui le taux d’hospitalisation en raison de tentatives de suicide a triplé entre 2010 et 2023.

Écoutez Léa Compartino, journaliste pour Cogeco Nouvelles, faire le point, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.