C'est mardi, donc, c'est le moment de la chronique Mardi métal, avec Stéphane Leclair. Et c'est un groupe québécois qui est à l'honneur: Despised Icon.
Écoutez la chronique Mardi métal, de Stéphane Leclair, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Despised Icon fait dans le deathcore, soit un croisement entre le death metal et le hardcore;
- Le groupe a deux chanteurs;
- Écoutez l'expertise de la journaliste spécialiste de métal, Christine Fortier;
- On parle aussi d'un autre groupe québécois, Grimskunk.