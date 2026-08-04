C'est mardi, donc, c'est le moment de la chronique Mardi métal, avec Stéphane Leclair. Et c'est un groupe québécois qui est à l'honneur: Despised Icon.

Écoutez la chronique Mardi métal, de Stéphane Leclair, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

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