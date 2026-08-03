La météo est venue jouer les trouble-fêtes à Montréal, la pluie ayant forcé l'annulation de la majorité des matchs masculins prévus à l'Omnium Banque Nationale dimanche, dont ceux des favoris locaux Gabriel Diallo et Alexis Galarneau.

Les matchs annulés devraient normalement être repris lundi, mais la pluie est également au menu pour cette troisième journée de compétition...

Ces annulations relancent, une fois de plus, le débat sur la nécessité d'installer un toit rétractable au Stade IGA, un projet vivement appuyé par la directrice du tournoi, Valérie Tétreault.

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf faire le point sur l'actualité sportive, lundi matin, au micro de Philippe Cantin.