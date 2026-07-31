À l’approche des matchs de qualification de l'Omnium Banque Nationale au Stade IGA, l'organisation doit composer avec des absences de taille, dont Jannik Sinner et Novak Djokovic.
La directrice du tournoi, Valérie Tétreault, s'est dite agacée de voir certaines vedettes faire l'impasse sur le rendez-vous montréalais. Malgré cela, l'organisation vise un record d'assistance et poursuit la modernisation des installations.
Sur le terrain, Alexander Zverev hérite du statut de premier favori. L'attention locale sera toutefois rivée sur Félix Auger-Aliassime, deuxième tête de série. Selon l'analyste Sylvain Bruneau, le Québécois devra trouver un entraîneur d'expérience et un déclic de confiance pour triompher. Alexis Galarneau et Gabriel Diallo seront également à surveiller dans le tableau principal.