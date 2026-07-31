 Aller au contenu
Omnium Banque Nationale

Tennis: pression locale et têtes d'affiche à Montréal

par 98.5 | Modifié le 31 juillet 2026 à 13:12

Tennis: pression locale et têtes d'affiche à Montréal
Le Canadien Félix Auger-Aliassime s'adresse aux médias avant le tournoi de tennis de l'Omnium Banque Nationale à Montréal, le jeudi 30 juillet 2026. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

À l’approche des matchs de qualification de l'Omnium Banque Nationale au Stade IGA, l'organisation doit composer avec des absences de taille, dont Jannik Sinner et Novak Djokovic.

La directrice du tournoi, Valérie Tétreault, s'est dite agacée de voir certaines vedettes faire l'impasse sur le rendez-vous montréalais. Malgré cela, l'organisation vise un record d'assistance et poursuit la modernisation des installations.

À écouter

Valérie Tétreault «un peu agacée, déçue» par les grands absents

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
11:53

Sur le terrain, Alexander Zverev hérite du statut de premier favori. L'attention locale sera toutefois rivée sur Félix Auger-Aliassime, deuxième tête de série. Selon l'analyste Sylvain Bruneau, le Québécois devra trouver un entraîneur d'expérience et un déclic de confiance pour triompher. Alexis Galarneau et Gabriel Diallo seront également à surveiller dans le tableau principal.

À écouter

Ce qu'il manque à Félix Auger-Aliassime, selon Sylvain Bruneau

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
0:00
6:57

Vous aimerez aussi

Durée des matchs de tennis: «On oublie que c'est un spectacle» -Eugène Lapierre
Cantin le matin
Durée des matchs de tennis: «On oublie que c'est un spectacle» -Eugène Lapierre
0:00
11:48
Désistements à l'OBN: Valérie Tétreault souhaite des règles plus strictes
Signé l'été
Désistements à l'OBN: Valérie Tétreault souhaite des règles plus strictes
0:00
4:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.