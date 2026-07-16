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Il évite ainsi l'arbitrage

Un contrat d'un an de 3,6 millions $ pour Kirby Dach

par 98,5 Sports

Un contrat d'un an de 3,6 millions $ pour Kirby Dach
Kirby Dach. / PC/Christine Muschi

L'attaquant Kirby Dach a signé un contrat d'un an d'une valeur de 3,6 millions $ avec les Canadiens de Montréal, jeudi, évitant ainsi l'arbitrage.

Le directeur général de l'équipe, Kent Hughes, en a fait l'annonce par voie de communiqué.

Le Tricolore avait fait une offre qualificative de 4 millions $ à Dach, mais à deux volets.

Dach a pris part à 37 rencontres avec les Canadiens en 2025-2026, inscrivant 15 points (8 buts, 7 mentions) et purgeant 31 minutes de punition.

L’attaquant de 25 ans a disputé le 300e match de sa carrière dans la LNH le 14 mars 2026, contre les Sharks de San Jose. Natif de Fort Saskatchewan, en Alberta, il s’est classé au premier rang parmi les attaquants réguliers de l’équipe avec 1,30 revirement provoqué par tranche de 60 minutes de jeu.

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