Plusieurs événements s'organisent pour accueillir les amateurs de football pour visionner le finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine.
Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet à ce sujet, vendredi, au micro de Catherine Brisson.
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