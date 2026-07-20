Moins de paperasse

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Double évaluation environnementale: Québec et Ottawa s'entendent

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 juillet 2026 15:39

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Any Guillemette
Any Guillemette
Double évaluation environnementale: Québec et Ottawa s'entendent
Any Guillemette / Cogeco Média

Afin d'aider les entrepreneurs et alléger le fardeau administratif, Québec et Ottawa ont conclu une entente visant à mettre fin à la double évaluation environnementale pour les grands projets de construction.

En plus d'accélérer considérablement le processus d'approbation, cet accord réduira les coûts, souvent exorbitants, pour les promoteurs qui pourront investir ces sommes dans leur projet.

Le ministre de l'Environnement, Pascale Déry, a toutefois tenu à rassurer la population en affirmant que les standards environnementaux actuels ne seront en aucun cas revus à la baisse dans le cadre de cette entente.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, discuter de cette entente, lundi, au micro de Valérie Beaudoin et de Jean-Sébastien Hammal.

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