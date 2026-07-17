Mondial 2026

Le compte à rebours est lancé pour la grande finale de la Coupe du monde opposant l'Espagne à l'Argentine, ce dimanche, au MetLife Stadium.

Pour l'Espagne, il s'agit seulement de la deuxième finale de son histoire.

Du côté de l'Argentine, les champions en titre tenteront de remporter une deuxième Coupe du monde consécutive, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis le Brésil de Pelé en 1962.

Longtemps dépendante de Lionel Messi, l'Argentine a récemment prouvé qu'elle pouvait compter sur d'autres marqueurs.

Écoutez Evelyne Audet passer en revue l'actualité sportive, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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