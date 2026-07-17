Mondial 2026

Le compte à rebours est lancé pour la grande finale de la Coupe du monde opposant l'Espagne à l'Argentine, ce dimanche, au MetLife Stadium.
Pour l'Espagne, il s'agit seulement de la deuxième finale de son histoire.
Du côté de l'Argentine, les champions en titre tenteront de remporter une deuxième Coupe du monde consécutive, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis le Brésil de Pelé en 1962.
Longtemps dépendante de Lionel Messi, l'Argentine a récemment prouvé qu'elle pouvait compter sur d'autres marqueurs.
Écoutez Evelyne Audet passer en revue l'actualité sportive, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.
Autres sujets abordés;
- Match de troisième place : la France et l'Angleterre s'affronteront ce samedi à 17 h, un duel teinté d'une rivalité naturelle et des ambitions pour le classement mondial. Ce match sera le dernier de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après 14 ans de présence;
- Omnium britannique de golf : après deux rondes à Liverpool, l'Australien Lucas Herbert mène à -8, alors que Scottie Scheffler et Rory McIlroy restent en lice. Les Canadiens Nick Taylor et Corey Conners se qualifient également pour les rondes de la fin de semaine.