Modernisation du Stade olympique

L'approbation par le Conseil des ministres des travaux de rénovation intérieure du Stade olympique, qui doivent se terminer pour 2028, marque un tournant historique pour la métropole.

Une décision qualifiée d'extrêmement importante pour revitaliser l'est de Montréal.

Écoutez le PDG de la Chambre de Commerce de l'Est de Montréal, Jean-Denis Charest, à ce sujet, vendredi, à l'émission Québec maintenant.