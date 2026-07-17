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Modernisation du Stade olympique

«On ne veut pas juste avoir un stade que les gens viennent voir»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juillet 2026 15:36

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«On ne veut pas juste avoir un stade que les gens viennent voir»
Les travaux de rénovation intérieure du Stade olympique devraient se terminer en 2028 / La Presse Canadienne

L'approbation par le Conseil des ministres des travaux de rénovation intérieure du Stade olympique, qui doivent se terminer pour 2028, marque un tournant historique pour la métropole.

Une décision qualifiée d'extrêmement importante pour revitaliser l'est de Montréal.

Écoutez le PDG de la Chambre de Commerce de l'Est de Montréal, Jean-Denis Charest, à ce sujet, vendredi, à l'émission Québec maintenant.

«On ne veut pas juste avoir un stade que les gens viennent voir, on veut se doter d'un amphithéâtre, d'un stade de calibre international autour duquel on va vraiment pouvoir bâtir le quartier olympique.»

Jean-Denis Charest

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