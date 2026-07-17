Le gouvernement a officiellement donné le feu vert

Le projet pour la rénovation intérieure du Stade olympique prévoit le réaménagement complet des gradins du bol inférieur de façon rectangulaire afin de ceinturer un terrain de football.

De plus, les gradins seront avancés, offrant un gain de visibilité total d'environ 60 mètres. La modernisation inclut également l'intégration d'espaces premium, un élément devenu la norme dans l'industrie du divertissement.

Ces rénovations permettront d'assurer la viabilité du stade à l'année et de pérenniser la présence du CF Montréal, qui risquait de se retrouver sans terrain en raison du passage de la MLS à un calendrier hivernal.

Écoutez la chroniqueuse sportive, Evelyne Audet, vendredi lors de l'émission Le Québec maintenant.

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