Le grand déluge du Saguenay 30 ans plus tard

Il y a 30 ans, un énorme déluge s'abattait sur la ville de Saguenay. Les pluies diluviennes, les inondations, les digues qui cèdent et les glissements de terrain ont causé non seulement la déclaration de l'état d'urgence et des évacuations, mais aussi 1 milliard de dollars de pertes matérielles.

Ce terrible épisode rappelle des souvenirs douloureux à plusieurs personnes, notamment en raison de la mort de deux enfants, Mathieu et Andréa, qui étaient âgés respectivement de 9 et de 7 ans.

Écoutez Dominic Arsenau, conseiller aux relations médias à la Ville de Saguenay, qui avait 13 ans au moment des événements, en discuter vendredi au micro de Valérie Beaudoin.