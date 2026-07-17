Le Parc olympique cible de grands spectacles

Le gouvernement du Québec a donné le feu vert au Parc olympique pour moderniser l'intérieur du Stade, un projet attendu depuis 25 ans.

En plus des travaux du toit prévus pour fin 2027, cette rénovation vise à transformer la disposition en losange (baseball) en une configuration rectangulaire (soccer, football, spectacles) afin de rapprocher les sièges de 30 mètres et d'améliorer l'acoustique.

Le projet intègre de nouveaux espaces premium pour attirer le CF Montréal et les Alouettes, ainsi qu'un projet d'hôtel de 200 chambres à proximité pour maximiser les retombées économiques.

Écoutez Alexandre Pratt, chroniqueur à La Presse, commenter à ce sujet, vendredi midi au micro de Valérie Beaudoin.