Pierre Lapointe invité de Raconte moi ta chanson

Dans le cadre du segment Raconte-moi ta chanson, Pierre Lapointe s’est confié sur la genèse de son titre Monarque des Indes.

Au-delà de la légèreté de la mélodie, Pierre Lapointe explique avoir écrit Monarque des Indes avec un sens aigu des responsabilités. Ayant grandi dans le Québec des années 1980 sans modèle homosexuel positif à l'écran ou à la radio, il tenait à normaliser une romance entre deux hommes, loin des clichés dramatiques.

Aidé par son ami, l’auteur-compositeur-interprète Albin de la Simone, l'artiste a écrit cette pièce phare de l’album Pour déjouer l’ennui en quelques minutes.

Écoutez l'histoire derrière la pièce Monarque des Indes, tirée de l'album Pour déjouer l'ennui de Pierre Lapointe, vendredi, à Cantin le matin.