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Pierre Lapointe invité de Raconte moi ta chanson

Genèse de Monarque des Indes: «La musique est arrivée en dix minutes»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 09:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Genèse de Monarque des Indes: «La musique est arrivée en dix minutes»
Pierre Lapointe brandit son prix d'Interprète masculin de l'année lors du Gala de l'ADISQ, à Montréal, le dimanche 9 novembre 2025. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Dans le cadre du segment Raconte-moi ta chanson, Pierre Lapointe s’est confié sur la genèse de son titre Monarque des Indes.

Au-delà de la légèreté de la mélodie, Pierre Lapointe explique avoir écrit Monarque des Indes avec un sens aigu des responsabilités. Ayant grandi dans le Québec des années 1980 sans modèle homosexuel positif à l'écran ou à la radio, il tenait à normaliser une romance entre deux hommes, loin des clichés dramatiques.

Aidé par son ami, l’auteur-compositeur-interprète Albin de la Simone, l'artiste a écrit cette pièce phare de l’album Pour déjouer l’ennui en quelques minutes.

Écoutez l'histoire derrière la pièce Monarque des Indes, tirée de l'album Pour déjouer l'ennui de Pierre Lapointe, vendredi, à Cantin le matin.

«La musique est arrivée en dix minutes. [...] Je me suis assis sur le sofa, j'ai retravaillé le texte et puis, dix minutes après, j'avais terminé la chanson.»

Pierre Lapointe

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