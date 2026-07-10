Limp Bizkit était de passage au Festival d'été

Le Festival d'été de Québec (FEQ) a débuté en grand avec une histoire mémorable impliquant Dylane Lapointe, une fervente admiratrice de Limp Bizkit originaire du Saguenay.

Repérée par le chanteur Fred Durst grâce à son affiche, la jeune femme de 19 ans a été invitée à le rejoindre sur scène pour interpréter la chanson Full Nelson devant une foule estimée entre 80 000 et 100 000 personnes. Sa performance et son assurance ont conquis le public.

Écoutez le journaliste au FM93, Félix-Antoine Bétil, faire le point sur les coulisses de cet événement, vendredi, au Québec maintenant.

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