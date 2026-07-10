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Limp Bizkit était de passage au Festival d'été

FEQ: Une spectatrice enflamme les Plaines d'Abraham aux côtés de Fred Durst

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juillet 2026 16:01

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Félix-Antoine Bétil
Félix-Antoine Bétil
FEQ: Une spectatrice enflamme les Plaines d'Abraham aux côtés de Fred Durst
Festival d'été de Québec / Invision

Le Festival d'été de Québec (FEQ) a débuté en grand avec une histoire mémorable impliquant Dylane Lapointe, une fervente admiratrice de Limp Bizkit originaire du Saguenay.

Repérée par le chanteur Fred Durst grâce à son affiche, la jeune femme de 19 ans a été invitée à le rejoindre sur scène pour interpréter la chanson Full Nelson devant une foule estimée entre 80 000 et 100 000 personnes. Sa performance et son assurance ont conquis le public.

Écoutez le journaliste au FM93, Félix-Antoine Bétil, faire le point sur les coulisses de cet événement, vendredi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés

  • Rencontre fortuite avec Michael Bublé: une citoyenne a croisé par hasard la vedette internationale Michael Bublé au restaurant le Portofino dans le Vieux-Québec, alors que l'artiste s'apprête à monter sur la grande scène des Plaines d'Abraham ce dimanche.
  • Controverse autour du grand chapiteau: une immense structure installée sur les Plaines d'Abraham suscite de vives critiques, notamment de la part du chanteur de Limp Bizkit lui-même. Ce dernier l'a qualifiée de «grosse maison de retraite», la structure étant blâmée pour bloquer la visibilité générale au profit de zones corporatives payantes.

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