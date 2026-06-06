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Son procès retracé de A à Z

«Michael Jackson le verdict»: Un documentaire fidèle à la réalité

par 98.5

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4:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 juin 2026 10:50

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Michael Jackson le verdict»: Un documentaire fidèle à la réalité
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Quelques semaines après la sortie du film biographique sur le chanteur Michael Jackson, une série documentaire portant sur le procès intenté contre lui en 2005 vient d'être mise en ligne sur la plateforme Netflix.

Contrairement au film, aucun détail n’est mis de côté et toutes les étapes du procès sont revisitées.

La série inclut aussi des témoignages d’avocats et d’enquêteurs impliqués dans cette affaire.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter ce documentaire, samedi, au micro de Denis Lévesque.

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