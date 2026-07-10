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Soccer féminin

Acquisitions de taille chez les Roses: «Un bon timing pour ces deux joueuses»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 09:15

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Acquisitions de taille chez les Roses: «Un bon timing pour ces deux joueuses»
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

La directrice des Roses de Montréal, Marinette Pichon, se réjouit de l'acquisition de la Québécoise Marie-Yasmine Alidou et de l'internationale française Ève Périsset.

Bien que l'équipe connaisse déjà un excellent début de saison, l'arrivée de ces deux joueuses d'expérience permettra d'ajouter un impact offensif et une rigueur défensive accrus à l'alignement. Les nouvelles recrues pourront faire leurs débuts dans la Super Ligue du Nord dès l'ouverture de la fenêtre des transferts, vers la fin juillet.

Écoutez Marinette Pichon faire le point sur ces acquisitions et sur l'évolution de la ligue, vendredi matin, avec la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf à l'émission de Philippe Cantin.

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