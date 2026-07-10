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La question des droits de l'Homme écartée?

Mission économique de Mark Carney au royaume saoudien: «J'ai un malaise»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 07:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
Mission économique de Mark Carney au royaume saoudien: «J'ai un malaise»
Philippe Léger / Cogeco Média

La visite de Mark Carney en Arabie saoudite suscite la controverse.

Si ce voyage vise à renforcer les liens économiques et commerciaux du Canada, il soulève de profondes questions éthiques en raison du bilan saoudien en matière de droits de la personne.

Le chroniqueur politique Philippe Léger note un certain malaise lors de la conférence de presse, où le premier ministre canadien a éludé la question du blogueur Raif Badawi, emprisonné par le régime saoudien.

Écoutez son analyse, vendredi, à Cantin le matin.

Cette approche pragmatique, axée sur les marchés, marque une rupture avec la tradition canadienne de phare moral. Cette posture a provoqué la colère de l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui a qualifié Carney d'hypocrite dans une lettre percutante.

Autres sujets abordés 

  • Analyse des ministres de la CAQ encore indécis sur leur avenir;
  • Recrutement chez Québec solidaire.

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