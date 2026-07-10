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Rêver d'une franchise dans la métropole

La WNBA à Montréal? «Ça peut être une question de temps, il faut être patient»

par 98.5

0:00
11:44

Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 07:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
La WNBA à Montréal? «Ça peut être une question de temps, il faut être patient»
La joueuse Julie Allemand du Tempo de Toronto / La Presse Canadienne

Deux matchs de basketball de la WNBA auront lieu en fin de semaine à Montréal.

Le Tempo de Toronto, première franchise canadienne de l'histoire de la ligue, affronte vendredi soir les Wings de Dallas avant de se mesurer au Liberty de New York dimanche après-midi.

L'effervescence est palpable et le Centre Bell s'apprête à vibrer au rythme du plus haut calibre de basket féminin au monde.

Ce succès populaire espéré envoie un signal fort sur l'engouement grandissant pour le sport féminin de haut niveau dans la métropole. Devant l'enthousiasme du public montréalais, l'implantation de façon permanente d'une équipe est envisageable.

Écoutez la présidente, sports et divertissement du Groupe CH et copropriétaire du Tempo de Toronto, France Margaret Bélanger, vendredi, à Cantin le matin.

«Ça peut être simplement une question de temps, il faut être patient...»

France Margaret Bélanger

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