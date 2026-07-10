Le basketball féminin débarque en grand à Montréal. La nouvelle et unique formation canadienne de la WNBA, le Tempo de Toronto, dispute le premier de deux matchs au Centre Bell ce soir, face aux Dallas Wings. L'objectif principal de l'organisation est de faire grandir la notoriété du basketball féminin au Canada et d'établir un nouveau record d'assistance pour la ligue.

La marque à battre est de 20 711 spectateurs, un record établi en 2024 par les Mystics de Washington. Pour couronner cette soirée, le rappeur québécois Koriass assurera le spectacle de la mi-temps.

Le Tempo de Toronto présente actuellement une fiche de 9 victoires et 11 défaites, ce qui positionne l'équipe tout juste à l'extérieur des séries éliminatoires à la mi-saison.

Croyez-vous que le Tempo de Toronto parviendra à faire salle comble au Centre Bell ce soir pour ce rendez-vous historique?

Écoutez Geneviève Tardif décortiquer l'actualité sportive, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

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