 Aller au contenu
Basketball

WNBA au Centre Bell : le Tempo de Toronto vise un record d'assistance historique

par 98.5

0:00
5:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juillet 2026 17:14

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
WNBA au Centre Bell : le Tempo de Toronto vise un record d'assistance historique
Le Tempo de Toronto présente actuellement une fiche de 9 victoires et 11 défaites / La Presse Canadienne

Le basketball féminin débarque en grand à Montréal. La nouvelle et unique formation canadienne de la WNBA, le Tempo de Toronto, dispute le premier de deux matchs au Centre Bell ce soir, face aux Dallas Wings. L'objectif principal de l'organisation est de faire grandir la notoriété du basketball féminin au Canada et d'établir un nouveau record d'assistance pour la ligue.

La marque à battre est de 20 711 spectateurs, un record établi en 2024 par les Mystics de Washington. Pour couronner cette soirée, le rappeur québécois Koriass assurera le spectacle de la mi-temps.

Le Tempo de Toronto présente actuellement une fiche de 9 victoires et 11 défaites, ce qui positionne l'équipe tout juste à l'extérieur des séries éliminatoires à la mi-saison.

Croyez-vous que le Tempo de Toronto parviendra à faire salle comble au Centre Bell ce soir pour ce rendez-vous historique?

Écoutez Geneviève Tardif décortiquer l'actualité sportive, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

  • L'Espagne mène présentement son quart de finale 2 à 1 contre la Belgique, un match marqué par la sortie sur blessure et en larmes du gardien belge Thibaut Courtois;
  • Le troisième mondial Alexander Zverev, s'est qualifié pour sa première finale à Wimbledon en battant le favori local Arthur Ferry. De l'autre côté, le numéro un mondial Yannick Sinner a dominé Novak Djokovic en trois manches;
  • Le Belge Tim Merlier a remporté au sprint la 7e étape à Bordeaux. Au classement général, Thaddée Pogacar conserve son maillot jaune, alors que la canicule extrême pousse la ministre française des Sports à envisager de devancer l'horaire des courses pour protéger les cyclistes;
  • Hayley Wickenheiser quitte les Maple Leafs de Toronto après huit saisons, évoquant des divergences de vision avec le nouveau directeur général John Chayka.

Vous aimerez aussi

Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif
Le Québec maintenant
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif
0:00
7:37
Tennis: une liste d'inscriptions phénoménale pour l'OBN
Le Québec maintenant
Tennis: une liste d'inscriptions phénoménale pour l'OBN
0:00
6:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif
Rattrapage
Résumé de l'actualité sportive
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif
Les secrets fascinants des 25 000 espèces d'insectes du Québec
Rattrapage
Bestioles de chez nous
Les secrets fascinants des 25 000 espèces d'insectes du Québec
Se parler à haute voix: un outil psychologique
Rattrapage
Le défi d'Andréanne Théberge
Se parler à haute voix: un outil psychologique
Le menu pitou: «vraiment un plus pour l'expérience client» -Carol-Anne Quessy
Rattrapage
Option pour animaux dans les restaurants
Le menu pitou: «vraiment un plus pour l'expérience client» -Carol-Anne Quessy
Incendies meurtriers en Espagne : le bilan provisoire s'élève à 12 morts
Rattrapage
Dans la région d'Andalousie, dans le sud-est
Incendies meurtriers en Espagne : le bilan provisoire s'élève à 12 morts
Moana en prise de vue réelle: «On ne retrouve pas la magie» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Disney rate sa cible avec Moana?
Moana en prise de vue réelle: «On ne retrouve pas la magie» -Stéphane Leclair
Congestion monstre à prévoir sur les routes du Québec cette fin de semaine
Rattrapage
Comment s'en sortir?
Congestion monstre à prévoir sur les routes du Québec cette fin de semaine
GetTransfer.com: un service de transport «complètement illégal» au Québec
Rattrapage
Opération sans autorisation du gouvernement
GetTransfer.com: un service de transport «complètement illégal» au Québec
Espagne-Belgique: «un très gros rendez vous» - Geneviève Tardif
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
Espagne-Belgique: «un très gros rendez vous» - Geneviève Tardif
FEQ: Une spectatrice enflamme les Plaines d'Abraham aux côtés de Fred Durst
Rattrapage
Limp Bizkit était de passage au Festival d'été
FEQ: Une spectatrice enflamme les Plaines d'Abraham aux côtés de Fred Durst
Drame à Sherbrooke: un jeune homme de 18 ans accusé du meurtre de sa mère
Rattrapage
Dans le secteur de Fleurimont
Drame à Sherbrooke: un jeune homme de 18 ans accusé du meurtre de sa mère
Retour des Rolling Stones: «On a l’impression qu'ils ont eu un coup de jeunesse»
Rattrapage
Album Foreign Tongues
Retour des Rolling Stones: «On a l’impression qu'ils ont eu un coup de jeunesse»
Comment l’intelligence artificielle trompe-t-elle les acheteurs immobiliers?
Rattrapage
Un courtier immobilier décortique le phénomène
Comment l’intelligence artificielle trompe-t-elle les acheteurs immobiliers?
La série documentaire Québec Crash: les millions disparus
Rattrapage
Faillite historique de plus d’un milliard $
La série documentaire Québec Crash: les millions disparus