Le basketball féminin débarque en grand à Montréal. La nouvelle et unique formation canadienne de la WNBA, le Tempo de Toronto, dispute le premier de deux matchs au Centre Bell ce soir, face aux Dallas Wings. L'objectif principal de l'organisation est de faire grandir la notoriété du basketball féminin au Canada et d'établir un nouveau record d'assistance pour la ligue.
La marque à battre est de 20 711 spectateurs, un record établi en 2024 par les Mystics de Washington. Pour couronner cette soirée, le rappeur québécois Koriass assurera le spectacle de la mi-temps.
Le Tempo de Toronto présente actuellement une fiche de 9 victoires et 11 défaites, ce qui positionne l'équipe tout juste à l'extérieur des séries éliminatoires à la mi-saison.
Croyez-vous que le Tempo de Toronto parviendra à faire salle comble au Centre Bell ce soir pour ce rendez-vous historique?
Écoutez Geneviève Tardif décortiquer l'actualité sportive, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.
Autres sujets abordés;
- L'Espagne mène présentement son quart de finale 2 à 1 contre la Belgique, un match marqué par la sortie sur blessure et en larmes du gardien belge Thibaut Courtois;
- Le troisième mondial Alexander Zverev, s'est qualifié pour sa première finale à Wimbledon en battant le favori local Arthur Ferry. De l'autre côté, le numéro un mondial Yannick Sinner a dominé Novak Djokovic en trois manches;
- Le Belge Tim Merlier a remporté au sprint la 7e étape à Bordeaux. Au classement général, Thaddée Pogacar conserve son maillot jaune, alors que la canicule extrême pousse la ministre française des Sports à envisager de devancer l'horaire des courses pour protéger les cyclistes;
- Hayley Wickenheiser quitte les Maple Leafs de Toronto après huit saisons, évoquant des divergences de vision avec le nouveau directeur général John Chayka.