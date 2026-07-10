Option pour animaux dans les restaurants

Certains commerces d'ici décident d'offrir un menu complet pour gâter vos fidèles compagnons pendant la saison estivale.

Le Site touristique Tournesol à Sainte-Thècle, en Mauricie, offre une sélection de collations qui font saliver les chiens de la région.

Le menu propose de la crème glacée au lait de chèvre hautement digeste, des patates douces au bacon et même du «jerky» de canard aux pommes.

Le phénomène est plus en plus présent sur les réseaux sociaux et a poussé plusieurs crèmeries à développer leurs petites douceurs pour chiens.

Écoutez Carol-Anne Quessy, propriétaire du Site touristique Tournesol, faire le point, vendredi, au Québec maintenant.