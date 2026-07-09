Eau potable

Le gouvernement du Québec vient de donner son autorisation pour la création d’une deuxième usine de prélèvement d’eau souterraine à Hinchinbrooke, en Montérégie.

Une nouvelle qui inquiète la communauté locale alors que les épisodes de sécheresse se multiplient dans la région au cours des dernières années.

En tout, cette nouvelle infrastructure pourrait venir pomper près de 160 millions de litres d’eau par année.

Écoutez Éric Lebœuf, président du syndicat local de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Haut-Saint-Laurent, faire le point, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Il dénonce que le gouvernement se soit basé sur une étude datant de 2001 pour donner son accord.