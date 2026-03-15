 Aller au contenu
Star système
Contexte du conflit lié au Moyen-Orient

Sécurité aux Oscars : «Je n'ai jamais vu ça en plus de 20 ans»

par 98.5

0:00
7:18

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 mars 2026 08:58

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Henry Arnaud
Henry Arnaud
Sécurité aux Oscars : «Je n'ai jamais vu ça en plus de 20 ans»
La sécurité a été énormément renforcée en vue de la cérémonie des Oscars dimanche, en raison des craintes qu'une attaque survienne dans le contexte du conflit lié au Moyen-Orient. / Gregory Bull / La Presse canadienne

La sécurité a été énormément renforcée en vue de la cérémonie des Oscars dimanche, en raison des craintes qu'une attaque survienne dans le contexte du conflit lié au Moyen-Orient.

Écoutez le journaliste Henry Arnaud, correspondant à Los Angeles, discuter de l'ambiance à Hollywood, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Littéralement, l'organisation de la cérémonie a dépensé entre 2 et 3 millions de dollars pour renforcer la sécurité. Le théâtre des Oscars se transforme en forteresse. Par exemple, aucune voiture ne pourra s'approcher à plus d'un kilomètre du théâtre des Oscars. C'est pour éviter éventuellement une voiture bélier qui foncerait sur le tapis rouge.»

Henry Arnaud

Vous aimerez aussi

Décès d'Ace Frehley: «C'était carrément le meilleur musicien du groupe»
Lagacé le matin
Décès d'Ace Frehley: «C'était carrément le meilleur musicien du groupe»
0:00
7:26
Pourquoi certaines personnes décident-elles de laver leur linge sale en public?
Signé Lévesque
Pourquoi certaines personnes décident-elles de laver leur linge sale en public?
0:00
6:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Un retour en tournée après 16 ans pour le groupe Noir Silence
Rattrapage
Chronique culturelle
Un retour en tournée après 16 ans pour le groupe Noir Silence
«Les Canadiens n'ont pas bien joué en zone neutre» -Martin McGuire
Rattrapage
Défaite 4-2 face aux Sharks
«Les Canadiens n'ont pas bien joué en zone neutre» -Martin McGuire
Bien-être animal : nos lois sont-elles assez strictes?
Rattrapage
Règlement plus sévère en suèdes
Bien-être animal : nos lois sont-elles assez strictes?
Mobilisation en Estrie pour sauver le département d’obstétrique d’un hôpital
Rattrapage
Tour de l'actualité des régions
Mobilisation en Estrie pour sauver le département d’obstétrique d’un hôpital
Une actrice IA sort un vidéoclip : «C'est une provocation avant les Oscars»
Rattrapage
Chronique culturelle
Une actrice IA sort un vidéoclip : «C'est une provocation avant les Oscars»
«Être juge ça ne permet pas de traiter les gens comme du poisson pourri»
Rattrapage
Juges impunis pour leur comportement inacceptable
«Être juge ça ne permet pas de traiter les gens comme du poisson pourri»
Hausse du prix de l'essence : quelles voitures sont plus économiques?
Rattrapage
Répercussion du conflit au Moyen-Orient
Hausse du prix de l'essence : quelles voitures sont plus économiques?
Défaite 4-2 des Canadiens face aux Sharks de San José
Rattrapage
Actualités sportives
Défaite 4-2 des Canadiens face aux Sharks de San José
Quelques chansons pour ensoleiller le mois de mars
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques chansons pour ensoleiller le mois de mars
Détroit d'Ormuz : Trump demande à des pays d'envoyer des navires de guerre
Rattrapage
Revue de presse
Détroit d'Ormuz : Trump demande à des pays d'envoyer des navires de guerre
Révision de l'ACEUM: «Le vrai test est à venir»
Rattrapage
Premier anniversaire du gouvernement Carney
Révision de l'ACEUM: «Le vrai test est à venir»
46e cérémonie des Razzie Awards : quels sont les pires films de 2025?
Rattrapage
Chronique culturelle
46e cérémonie des Razzie Awards : quels sont les pires films de 2025?
Quelle est l'histoire de la cérémonie des Oscars?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire de la cérémonie des Oscars?
«À partir du moment où le député travaille pour son monde, j'ai pas de problème»
Rattrapage
Nombreux transfuges politiques au fédéral
«À partir du moment où le député travaille pour son monde, j'ai pas de problème»