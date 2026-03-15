La sécurité a été énormément renforcée en vue de la cérémonie des Oscars dimanche, en raison des craintes qu'une attaque survienne dans le contexte du conflit lié au Moyen-Orient.
Écoutez le journaliste Henry Arnaud, correspondant à Los Angeles, discuter de l'ambiance à Hollywood, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Littéralement, l'organisation de la cérémonie a dépensé entre 2 et 3 millions de dollars pour renforcer la sécurité. Le théâtre des Oscars se transforme en forteresse. Par exemple, aucune voiture ne pourra s'approcher à plus d'un kilomètre du théâtre des Oscars. C'est pour éviter éventuellement une voiture bélier qui foncerait sur le tapis rouge.»