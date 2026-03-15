La sécurité a été énormément renforcée en vue de la cérémonie des Oscars dimanche, en raison des craintes qu'une attaque survienne dans le contexte du conflit lié au Moyen-Orient.

Écoutez le journaliste Henry Arnaud, correspondant à Los Angeles, discuter de l'ambiance à Hollywood, dimanche, au micro de Denis Lévesque.