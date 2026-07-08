De présumés écarts de conduite très graves

La Direction nationale de la protection de la jeunesse (DNPJ) est plongée dans la tourmente à la suite d'allégations graves de falsification de documents.

Des cadres auraient modifié un rapport d'évaluation à l'insu d'une intervenante sociale pour forcer le placement d'enfants dans une famille d'accueil jusqu'à leur majorité, passant sous silence les progrès de la mère.

Écoutez la directrice nationale de la DPJ, Lesley Hill, faire le point sur cette affaire mercredi à Cantin le matin.