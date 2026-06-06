La chanteuse Taylor Swift signe la chanson-thème du cinquième volet de la série de films Histoire de jouets, qui sortira en salle le 19 juin prochain.

Intitulée I Knew It, I Knew You, elle reprend les codes de la country qui ont fait connaître la chanteuse au début des années 2000.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair commenter les nouvelles entourant la chanteuse, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

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