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Aide aux étudiants

Alloprof innove avec des séances virtuelles dans les cours d'été

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Entendu dans

Cantin le matin

le 8 juillet 2026 08:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alloprof innove avec des séances virtuelles dans les cours d'été
Alloprof / Giordano Ciampini/La Presse Canadienne

Alors que les vacances commencent pour la majorité des étudiants, d'autres doivent suivre des cours d'été.

Pour adoucir ce passage obligé et stimuler la motivation, Alloprof bonifie son offre de services pendant la période estivale.

En plus de ses outils habituels, Alloprof innove cette année en proposant des séances virtuelles animées directement dans les classes de cours d'été partout au Québec.

Écoutez les explications du gestionnaire aux services aux élèves et porte-parole chez Alloprof, Pascal Bonaldo, à Cantin le matin.

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