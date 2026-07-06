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Projet lancé en 2022 à travers la province

Un 36ᵉ tribunal pour soutenir les victimes d'agressions sexuelles

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 juillet 2026 16:04

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Any Guillemette
Any Guillemette
Un 36ᵉ tribunal pour soutenir les victimes d'agressions sexuelles
La première ministre Christine Fréchette accompagnée du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, Shirley Dorismond et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. / PC/Graham Hughes

Le 36ᵉ et dernier tribunal spécialisé en violences sexuelles a été inauguré à Longueuil, couronnant un investissement total de 230 millions de dollars à travers la province. Ce projet d'envergure vise à offrir aux personnes victimes, une stabilité et un accompagnement adaptés tout au long du processus judiciaire.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, faire le point sur cette inauguration, lundi, au micro de Catherine Brisson.

En marge de cette annonce, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, appuyée par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, réclame l’abolition des procès devant jury pour les causes d’agressions sexuelles afin d'alléger le fardeau des victimes.

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