Ingérence de Donald Trump à la FIFA

L'ingérence politique s'invite de façon flagrante dans le monde du soccer international. La suspension annulée du joueur américain Folarin Balogun, un dossier chaud où Donald Trump est intervenu directement auprès de Gianni Infantino, président de la FIFA.
Cette proximité et cette prise de décision arbitraire soulèvent un tollé, s'attirant de vives critiques de la part de leurs adversaires de lundi soir, ainsi que de l'ensemble de la communauté internationale.
Écoutez l'expert en politique étrangère canadienne, Ferry de Kerckhove, faire le point sur ce scandale sportif et géopolitique, lundi, lors du Québec maintenant.
Autres sujets abordés;
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