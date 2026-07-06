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Ingérence de Donald Trump à la FIFA

«J'espère que les Belges vont foutre une raclée aux États-Unis»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 juillet 2026 16:44

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
«J'espère que les Belges vont foutre une raclée aux États-Unis»
Ferry de Kerckhove / Cogeco Média

L'ingérence politique s'invite de façon flagrante dans le monde du soccer international. La suspension annulée du joueur américain Folarin Balogun, un dossier chaud où Donald Trump est intervenu directement auprès de Gianni Infantino, président de la FIFA.

Cette proximité et cette prise de décision arbitraire soulèvent un tollé, s'attirant de vives critiques de la part de leurs adversaires de lundi soir, ainsi que de l'ensemble de la communauté internationale.

Écoutez l'expert en politique étrangère canadienne, Ferry de Kerckhove, faire le point sur ce scandale sportif et géopolitique, lundi, lors du Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

  • Le Hamas annonce une transition administrative, mais Israël maintient une ligne dure et exige un désarmement complet, alors que l'ONU et Donald Trump sont jugés inefficaces dans ce dossier;
  • Vladimir Poutine intensifie les bombardements russes sur Kiev, faisant 22 morts, pendant que Volodymyr Zelensky réclame l'aide de l'OTAN face à un soutien américain de plus en plus limité.

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