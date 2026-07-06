C’est dans quelques jours qu’on pourra découvrir la première de la pièce de théâtre de François Pérusse, Boulevard Pérusse.
Elle sera présentée cet été à Sainte-Thérèse, puis l’an prochain, un peu partout au Québec.
Écoutez François Pérusse en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- François Pérusse présente sa pièce de théâtre Boulevard Pérusse au Théâtre Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, dès samedi;
- Une tournée est prévue au Québec en 2025;
- Pérusse ne sera pas sur scène dans la pièce, mais il n'y a pas moins de 298 éléments sonores de3 son cru dans la pièce;
- La pièce met en scène une famille québécoise à la tête d’une multinationale écologique, mêlant humour et suspense.