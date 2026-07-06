C’est dans quelques jours qu’on pourra découvrir la première de la pièce de théâtre de François Pérusse, Boulevard Pérusse.

Elle sera présentée cet été à Sainte-Thérèse, puis l’an prochain, un peu partout au Québec.

Écoutez François Pérusse en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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