Le début de la saison estivale est marqué par une triste série de collisions mortelles à travers la province, touchant autant les automobilistes, les motocyclistes que les piétons.
Face à ce bilan alarmant, André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec, rappelle que la grande majorité de ces drames repose sur des comportements humains évitables, notamment les « trois suspects habituels » : la vitesse, l'alcool et la distraction.
Écoutez André Durocher faire le point, lundi après-midi, au Québec maintenant avec Catherine Brisson.
«À partir du moment où les trois suspects habituels — à savoir la vitesse, l'alcool et la distraction — c'est des comportements humains. Donc la vitesse, on n'a qu'à lever le pied; la distraction, il faut se concentrer lorsqu'on conduit; et l'alcool, ben évidemment, si on boit, on ne conduit pas.»
Pour inverser la tendance lors des 75 jours les plus meurtriers de l'année sur nos routes, l'expert invite les vacanciers à planifier leurs déplacements, à réduire leur charge d'activités quotidiennes et, tout simplement, à lever le pied.