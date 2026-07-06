Le début de la saison estivale est marqué par une triste série de collisions mortelles à travers la province, touchant autant les automobilistes, les motocyclistes que les piétons.

Face à ce bilan alarmant, André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec, rappelle que la grande majorité de ces drames repose sur des comportements humains évitables, notamment les « trois suspects habituels » : la vitesse, l'alcool et la distraction.

Écoutez André Durocher faire le point, lundi après-midi, au Québec maintenant avec Catherine Brisson.





