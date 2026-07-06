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La vitesse, l'alcool et la distraction

Sécurité routière: un début d'été meurtrier sur les routes du Québec

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 juillet 2026 15:36

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Sécurité routière: un début d'été meurtrier sur les routes du Québec
André Durocher / Cogeco Média

Le début de la saison estivale est marqué par une triste série de collisions mortelles à travers la province, touchant autant les automobilistes, les motocyclistes que les piétons.

Face à ce bilan alarmant, André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec, rappelle que la grande majorité de ces drames repose sur des comportements humains évitables, notamment les « trois suspects habituels » : la vitesse, l'alcool et la distraction.

Écoutez André Durocher faire le point, lundi après-midi, au Québec maintenant avec Catherine Brisson.



«À partir du moment où les trois suspects habituels — à savoir la vitesse, l'alcool et la distraction — c'est des comportements humains. Donc la vitesse, on n'a qu'à lever le pied; la distraction, il faut se concentrer lorsqu'on conduit; et l'alcool, ben évidemment, si on boit, on ne conduit pas.» 

André Durocher

Pour inverser la tendance lors des 75 jours les plus meurtriers de l'année sur nos routes, l'expert invite les vacanciers à planifier leurs déplacements, à réduire leur charge d'activités quotidiennes et, tout simplement, à lever le pied.

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