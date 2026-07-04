Certaines personnes sont toujours à la recherche d'un logement, même si le 1er juillet, grand jour du déménagement, est passé.

Cette situation est notamment causée par le manque de logements abordables, qui répondent aux besoins de celles et ceux qui peinent à trouver une nouvelle habitation.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac aborder le sujet samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.