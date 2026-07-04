 Aller au contenu
Revue de presse

Plusieurs personnes toujours sans logement après le 1er juillet

par 98.5

0:00
8:29

Entendu dans

Signé l'été

le 4 juillet 2026 07:32

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Plusieurs personnes toujours sans logement après le 1er juillet
Lucie Besse Razac / Cogeco Média

Certaines personnes sont toujours à la recherche d'un logement, même si le 1er juillet, grand jour du déménagement, est passé.

Cette situation est notamment causée par le manque de logements abordables, qui répondent aux besoins de celles et ceux qui peinent à trouver une nouvelle habitation.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac aborder le sujet samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Malheureusement, cette année encore, on note une augmentation de ces ménages qui n'ont pas pu être relogés au 1ᵉʳ juillet pour l'ensemble du Québec. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) parle de 2039 locataires qui sont accompagnés en ce moment pour trouver une solution. C'était 1899 l'année passée, et c'est bien probable que ce chiffre-là ne reflète pas vraiment l'ensemble de la situation, parce que l’on comptabilise seulement les personnes qui ont fait une demande d'aide auprès d'un organisme.»

Lucie Besse Razac

Autre sujet abordé:

  • La Presse: augmentation du prix des hôtels de 35%, notamment à Montréal
  • Fête nationale américaine: on souligne les 250 ans de la déclaration d’indépendance. 
  • Le homard de l'entreprise québécoise Pêcheries Léomard dégusté au mariage de Taylor Swift et Travis Kelce

Vous aimerez aussi

Phénomène El Niño: à quoi peut-on s'attendre cet été?
Signé l'été
Phénomène El Niño: à quoi peut-on s'attendre cet été?
0:00
9:08
Orages violents: le maire de Louiseville fait le point
Le Québec maintenant
Orages violents: le maire de Louiseville fait le point
0:00
5:45
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
«Les images officielles vont certainement sortir très vite»
Rattrapage
Mariage de Taylor Swift etTravis Kelce
«Les images officielles vont certainement sortir très vite»
Phénomène El Niño: à quoi peut-on s'attendre cet été?
Rattrapage
Avertissement de l'ONU
Phénomène El Niño: à quoi peut-on s'attendre cet été?
«Dans son cas, je ne peux pas dire que c'est un transfuge inélégant»
Rattrapage
Pierre Dufour se joint au rang du PLQ
«Dans son cas, je ne peux pas dire que c'est un transfuge inélégant»
«Le Maroc est favori, mais il y a une carte à jouer pour le Canada»
Rattrapage
Mondial 2026
Huitième de finale au mondial de soccer
«Le Maroc est favori, mais il y a une carte à jouer pour le Canada»
«Il y a une grande division dans ce pays qui célèbre son 250ᵉ anniversaire»
Rattrapage
4 juillet
«Il y a une grande division dans ce pays qui célèbre son 250ᵉ anniversaire»
«Le défi est énorme, mais je cherche des solutions plutôt qu'un coupable»
Rattrapage
Situation difficile à Montréal en ce début d'été
«Le défi est énorme, mais je cherche des solutions plutôt qu'un coupable»
Madison Square Garden: Taylor Swift et Travis Kelce sont mariés
Rattrapage
Chronique culturelle
Madison Square Garden: Taylor Swift et Travis Kelce sont mariés
Un journaliste français pense que le Canada surestime sa performance au mondial
Rattrapage
Mondial 2026
Canada en huitième de final face au Maroc
Un journaliste français pense que le Canada surestime sa performance au mondial
Fermeture de L.-H.-La Fontaine pendant la fin de semaine
Rattrapage
Bilan des entraves routières
Fermeture de L.-H.-La Fontaine pendant la fin de semaine
Quels sont les sujets à l'ordre du jour?
Rattrapage
Tour de table
Quels sont les sujets à l'ordre du jour?
«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»
Rattrapage
Marcel Leboeuf à Signé l'été
«Être sur scène pour moi, c’est être à la maison, c’est une façon de vivre»
«Quand je l'ai vu arriver avec son chandail, c'est là que c'est devenu émotif»
Rattrapage
Xavier Villeneuve repêché par les Blackhawks
«Quand je l'ai vu arriver avec son chandail, c'est là que c'est devenu émotif»
«On a vraiment un contact privilégié avec les producteurs» -Fadwa Lapierre
Rattrapage
Évènement Soif de cidre
«On a vraiment un contact privilégié avec les producteurs» -Fadwa Lapierre
Comment optimiser ses vacances pour vraiment décrocher du travail?
Rattrapage
Se reposer durant l'été
Comment optimiser ses vacances pour vraiment décrocher du travail?