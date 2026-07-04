Certaines personnes sont toujours à la recherche d'un logement, même si le 1er juillet, grand jour du déménagement, est passé.
Cette situation est notamment causée par le manque de logements abordables, qui répondent aux besoins de celles et ceux qui peinent à trouver une nouvelle habitation.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac aborder le sujet samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Malheureusement, cette année encore, on note une augmentation de ces ménages qui n'ont pas pu être relogés au 1ᵉʳ juillet pour l'ensemble du Québec. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) parle de 2039 locataires qui sont accompagnés en ce moment pour trouver une solution. C'était 1899 l'année passée, et c'est bien probable que ce chiffre-là ne reflète pas vraiment l'ensemble de la situation, parce que l’on comptabilise seulement les personnes qui ont fait une demande d'aide auprès d'un organisme.»
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