la FEEP s'explique

Philippe Cantin s'entretient avec Vickie Viens, directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP), à la suite d'un article du Devoir faisant état de «résistance» des écoles privées face au Protecteur national de l'élève.

Elle réfute cette accusation, attribuant plutôt les retards à un manque d'expérience et à la petite taille de certaines structures où les plaintes sont rares.

Elle reconnaît toutefois la nécessité de revoir la pratique de certains établissements où le directeur général gère aussi les plaintes, se retrouvant ainsi juge et partie, un aspect qu'elle souhaite corriger en collaboration avec le Protecteur.

Écoutez Vickie Viens, directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privés, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.