 Aller au contenu
Victoire en éliminatoire

Le Canada marque l'histoire contre l'Afrique du Sud au Mondial

par 98.5 | Modifié le 29 juin 2026 à 06:39

Le Canada marque l'histoire contre l'Afrique du Sud au Mondial
Le Canada marque l'histoire contre l'Afrique du Sud au Mondial / Manu Fernandez / La Presse Canadienne

À écouter

Le Canada marque l'histoire et accède à la ronde des 16

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
0:00
6:28

Le Canada a marqué l'histoire en remportant, dimanche, le premier match éliminatoire de son histoire en Coupe du monde, 1 à 0, contre l'Afrique du Sud, se qualifiant ainsi pour la ronde des 16.

Malgré une stratégie ultra-défensive des Sud-Africains, qui espéraient étirer le match jusqu'aux tirs au but, les hommes de Jesse Marsch ont tenu bon.

C'est finalement Stephen Eustáquio qui a délivré le pays en marquant le but décisif dans les arrêts de jeu, provoquant l'euphorie générale chez les partisans canadiens.

Le Canada affrontera maintenant le gagnant du match qui oppose les Pays-Bas et le Maroc lundi dès 21h.

La rencontre de huitième de finale aura lieu samedi prochain au Texas.

Vous aimerez aussi

Bluff raté avec Alphonso Davies: la stratégie de Jesse Marsch fait réagir
Cantin le matin
Bluff raté avec Alphonso Davies: la stratégie de Jesse Marsch fait réagir
0:00
4:57
Match contre l'Afrique du Sud : «Le test ultime pour le Canada, c'est eux-mêmes»
Signé l'été
Match contre l'Afrique du Sud : «Le test ultime pour le Canada, c'est eux-mêmes»
0:00
6:19
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.