Victoire en éliminatoire

Le Canada a marqué l'histoire en remportant, dimanche, le premier match éliminatoire de son histoire en Coupe du monde, 1 à 0, contre l'Afrique du Sud, se qualifiant ainsi pour la ronde des 16.

Malgré une stratégie ultra-défensive des Sud-Africains, qui espéraient étirer le match jusqu'aux tirs au but, les hommes de Jesse Marsch ont tenu bon.

C'est finalement Stephen Eustáquio qui a délivré le pays en marquant le but décisif dans les arrêts de jeu, provoquant l'euphorie générale chez les partisans canadiens.

Le Canada affrontera maintenant le gagnant du match qui oppose les Pays-Bas et le Maroc lundi dès 21h.

La rencontre de huitième de finale aura lieu samedi prochain au Texas.