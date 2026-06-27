Le bilan des morts causés par les deux séismes de vendredi au Venezuela s'élève à 920, alors que 50 000 personnes sont toujours portées disparues.
Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac brosser le portrait de cette tragédie, samedi, dans sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«On ne sait pas combien de personnes on pourra retrouver et le temps est compté. On parle quand même de séisme de magnitude 7.2 et 7.5. Des dizaines de tours se sont effondrées, donc ça rend les opérations très difficiles. Heureusement, il commence à y avoir de l'aide internationale qui arrive sur place. On parle quand même de 17 pays qui se sont déplacés pour aider la population sur place.»
Autre sujet abordé:
- La sœur de Mohamed Lamine Benredouane demande à la population de ne pas republier les vidéos de la mort de son frère.