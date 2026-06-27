Le bilan des morts causés par les deux séismes de vendredi au Venezuela s'élève à 920, alors que 50 000 personnes sont toujours portées disparues.

Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac brosser le portrait de cette tragédie, samedi, dans sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.