 Aller au contenu
Revue de presse

Double séisme au Venezuela: «Il commence à y avoir de l'aide internationale»

par 98.5

0:00
6:37

Entendu dans

Signé l'été

le 27 juin 2026 07:35

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Double séisme au Venezuela: «Il commence à y avoir de l'aide internationale»
Le bilan des morts causés par les deux séismes de vendredi au Venezuela s'élève à 920, alors que 50 000 personnes sont toujours portées disparues. / Juan Pablo Arraez / The Associated Press

Le bilan des morts causés par les deux séismes de vendredi au Venezuela s'élève à 920, alors que 50 000 personnes sont toujours portées disparues.

Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac brosser le portrait de cette tragédie, samedi, dans sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«On ne sait pas combien de personnes on pourra retrouver et le temps est compté. On parle quand même de séisme de magnitude 7.2 et 7.5. Des dizaines de tours se sont effondrées,  donc ça rend les opérations très difficiles. Heureusement, il commence à y avoir de l'aide internationale qui arrive sur place. On parle quand même de 17 pays qui se sont déplacés pour aider la population sur place.»

Lucie Besse-Razac

Autre sujet abordé: 

  • La sœur de Mohamed Lamine Benredouane demande à la population de ne pas republier les vidéos de la mort de son frère. 

Vous aimerez aussi

Parc routier du ministère des Transports: quels sont les différents services?
Signé l'été
Parc routier du ministère des Transports: quels sont les différents services?
0:00
5:51
Piscines privées : comment prévenir les noyades?
Signé l'été
Piscines privées : comment prévenir les noyades?
0:00
10:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
«Ça suit le coût de la vie mais d'importants crédits d'impôt sont applicables»
Rattrapage
Les camps de jours sont-ils trop chers?
«Ça suit le coût de la vie mais d'importants crédits d'impôt sont applicables»
Donner des conséquences à ses ados… tout un défi de la vie parentale
Rattrapage
Chronique société
Donner des conséquences à ses ados… tout un défi de la vie parentale
«Les logements disponibles ne correspondent pas à la capacité de payer des gens»
Rattrapage
À l'approche du 1er juillet
«Les logements disponibles ne correspondent pas à la capacité de payer des gens»
«On ne sent pas du tout l’usure du pouvoir pour Mark Carney»
Rattrapage
Bilan de session parlementaire fédéral
«On ne sent pas du tout l’usure du pouvoir pour Mark Carney»
«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Gleb Pugachyov repêché au 26e rang
«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»
Quel acteur pourrait incarner le prochain James Bond?
Rattrapage
Film réalisé par Denis Villeneuve
Quel acteur pourrait incarner le prochain James Bond?
Piscines privées : comment prévenir les noyades?
Rattrapage
Déjà plusieurs décès depuis le début de l'été
Piscines privées : comment prévenir les noyades?
«Je crois que nous vivons les six derniers mois de cette guerre»
Rattrapage
Agression russe en Ukraine
«Je crois que nous vivons les six derniers mois de cette guerre»
Quelques nouveautés musicales de la semaine
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques nouveautés musicales de la semaine
«Il traîne une réputation de jeune prodige depuis l'âge de quatorze ans»
Rattrapage
Choisi au premier rang du repêchage par les Leafs
«Il traîne une réputation de jeune prodige depuis l'âge de quatorze ans»
Parc routier du ministère des Transports: quels sont les différents services?
Rattrapage
Début des vacances
Parc routier du ministère des Transports: quels sont les différents services?